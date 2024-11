Un posto al sole, anticipazioni 12 novembre: Rosa chiude con l’universo maschile?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 12 novembre 2024

Don Antoine (Hakim Gouem) tenta di riprendere i rapporti con Rosa (Daniela Ioia), ma lei sembra intenzionata a rinunciare all'amicizia con il sacerdote e, in generale, a chiudere con tutti gli uomini. Giulia (Marina Tagliaferri), grazie all'ennesima prova, è ormai certa dell'ostilità che gli abitanti del centro storico nutrono verso di lei. Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) appaiono divisi sul modo in cui Rossella dovrebbe reagire alle molestie di Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris); intanto la ragazza ha brutte notizie sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Arriva il primo giorno in radio per Alice (Fabiola Balestriere), ma le cose non andranno come lei auspicava; in più, la ragazza troverà una nuova rivale!