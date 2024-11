Un posto al sole, anticipazioni 7 novembre: Rossella crede che sia solo suggestione

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 7 novembre 2024

Intenzionata a concentrarsi sulla specializzazione e sul lavoro con Fusco (Marco Mario De Notaris), Rossella (Giorgia Gianetiempo) vuole pensare che la brutta sensazione ricevuta dal medico sia solo una sua suggestione. Le tensioni tra Rosa (Daniela Ioia) e Luisa sono ormai all'apice. E se Rosa sembra vincere sulla rivale, rimane la preoccupazione per l'ostilità del quartiere contro don Antoine (Hakim Gouem) e il Centro Ascolto. La giornata in radio si rivelerà molto interessante per Alice (Fabiola Balestriere), che arriverà a fare a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) una proposta "irrinunciabile"…