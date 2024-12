Beautiful, anticipazioni 16 dicembre: Hope a Liam, “non c’è modo di evitare la fine!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 16 dicembre 2024

Liam accusa Hope di star provando a dipingere il bacio con Thomas come ad una reazione al suo rapporto con Steffy, che non esiste ormai da anni. Hope insiste che il ciclo tossico tra loro tre ha eroso la fiducia in lui nel corso degli anni. Per Liam quello della moglie è solo un tentativo di alleggerire la propria colpa trovando scuse inesistenti. Il giovane Spencer ribatte che la situazione è dovuta quello che c’è tra Hope e Thomas. Liam poi nota che la moglie si è sfilata gli anelli, cosa che lo induce a pensare che Hope voglia una storia con Thomas. Hope dichiara di non volere un futuro con un uomo la cui lealtà è sempre in discussione e lo invita a correre da Steffy: non c’è modo di evitare la fine del loro matrimonio ormai… Seguici su Instagram.