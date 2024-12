Beautiful, anticipazioni dal 7 all’11 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da martedì 7 a sabato 11 gennaio 2025

Dopo la scarcerazione di Sheila, Finn sembra stranamente assente e Steffy comincia ad avere il sospetto che lui in realtà sia felice che sua madre sia stata liberata. Liam racconta le ultime novità a Wyatt, compreso l’abbraccio tra Sheila e Finn, e dice al fratello che se non possono più contare su Finn, che è condizionato dal legame con la madre naturale, dovrà lui stesso occuparsi di proteggere Steffy e i bambini.

Liam è ancora furioso dopo aver scoperto che Finn ha abbracciato Sheila, nonostante lei sia una persona pericolosa che ha sparato a Steffy e allo stesso Finn. Wyatt gli ricorda che non è facile per Finn, perché comunque si tratta della sua madre naturale e cerca di farlo riflettere, sostenendo che la sua diffidenza potrebbe essere influenzata dai suoi sentimenti per Steffy. Ma Liam non intende fare concessioni, è determinato a proteggere Steffy e la loro figlia Kelly.

Steffy è sopraffatta dal terrore di sapere Sheila di nuovo libera, nonostante le misure di sicurezza che sono state prese. Finn promette di proteggerla, ma Steffy non riesce a tranquillizzarsi, temendo anche per i suoi figli. Brooke confida a Ridge di aver trovato Hope e Thomas a letto insieme. Ridge, sconvolto, teme che suo figlio possa ricadere nell’ossessione per Hope, soprattutto ora che lei sta attraversando un momento difficile con Liam. Hope confessa a Thomas di aver cercato di non cedere ai suoi sentimenti, ma riconosce di essere irresistibilmente attratta da lui. Il fallimento del suo matrimonio la porta a riflettere profondamente.

Hope si rende conto che, mentre Thomas si dimostra protettivo e comprensivo, Liam non ha nemmeno cercato di salvare il loro rapporto, e in questo i suoi sentimenti per Steffy potrebbero aver giocato un ruolo cruciale. Intanto Steffy sente un rumore inquietante fuori dalla sua casa e, spaventata, teme che Sheila possa essere in agguato. Brooke e Hope pranzano a “Il Giardino” con Deacon. La felicità di ritrovarsi nel ristorante, che sta avendo un grande e meritato successo, si trasforma ben presto in imbarazzo perché Hope racconta al padre del bacio tra lei e Thomas a Roma e delle conseguenze sul suo matrimonio con Liam. Sulle prime, Deacon pensa che sia stato Thomas a comportarsi in modo inappropriato, ma Hope spiega di essere stata lei a fare il primo passo e di assumersi tutte le responsabilità per aver ferito irreparabilmente il marito.

Ai genitori, che la esortano a lottare per il suo matrimonio, Hope dice di aver fatto preparare i documenti per il divorzio e di averli firmati con Liam. Spiega di essere giunta alla decisione di chiudere il suo matrimonio perché ha capito di essere stanca del fatto che il marito continui a essere diviso tra lei e Steffy – di cui è ancora innamorato – e di avere il diritto all’amore incondizionato di un uomo che desideri soltanto lei. Nel frattempo, una donna misteriosa è entrata nel locale e li osserva da lontano. Quando Deacon si allontana, Brooke chiede a Hope se non sia la passione sbocciata con Thomas ad aver affrettato la decisione presa.

Alla Spencer, Wyatt incalza il fratello sospettando che, con la scusa di proteggerla, voglia riavvicinarsi a Steffy. Liam insiste di essere semplicemente preoccupato per l’incolumità di Kelly e di sua madre, dopo aver assistito all’abbraccio di Finn e Sheila, e va a casa di Steffy per sincerarsi del suo stato d’animo dopo la scarcerazione della donna. Lei è molto stressata e lega ogni rumore a una presenza di Sheila, ma ribadisce che nulla di male potrà accadere alla sua famiglia anche grazie a Finn. A quel punto Liam decide chiarire la sua diffidenza sulla capacità di giudizio di Finn e le racconta di averlo visto abbracciare la madre naturale fuori dall’aula.

Liam sostiene che Finn potrebbe non essere in grado di difendere la sua famiglia da Sheila ed esorta Steffy a confrontarsi con lui. Steffy, incredula, cerca di negare la possibilità che suo marito si sia avvicinato a Sheila, dato il pericolo che lei rappresenta per la loro famiglia, ma Liam ripete che non ci si può fidare completamente di Finn quando si tratta di Sheila e che le sta dicendo tutto questo per proteggere sia lei che Kelly. Finn parla con sua madre Li e le spiega che il giudice ha ritirato le accuse contro Sheila a causa di un vizio legale. Ora Sheila non ha più accuse pendenti. Li, che è sconvolta e non può credere che Sheila sia di nuovo libera, esprime profonda preoccupazione per la sicurezza di Steffy e dei suoi nipoti. Finn cerca di rassicurarla, promettendo che farà tutto il necessario per proteggere la sua famiglia.

Deacon è molto sorpreso di vedere Sheila libera e cerca di capire cosa sia successo. Le chiede se sia scappata di prigione e lei gli spiega che non è scappata, ma è stata liberata dal giudice. Sheila si dichiara determinata a riconciliarsi con Finn, nonostante tutto quello che lei ha fatto, ed è fiduciosa che ci riuscirà. Liam è a casa di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e cerca ancora di convincerla che al momento non puo' assolutamente fidarsi di Finn (Tanner Novlan) per quanto riguarda la sua sicurezza e quella dei suoi figli, visto il preoccupante abbraccio che ha scambiato con Sheila (Kimberlin Brown) nel corridoio del tribunale e che lui è riuscito a riprendere con il cellulare. Liam teme che il legame con la madre biologica offuschi la capacità di giudizio di Finn e che dopo il rilascio della donna possa esserci un riavvicinamento tra i due.