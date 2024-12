Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 30 dicembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 30 dicembre 2024

Lale inizia decisamente a temere qualcuno che ha fatto uno strano commento sotto uno dei suoi video: ha paura che si tratti di uno stalker; poi la ragazza incontra un giovane di nome Theo, appena giunto a Bichlheim, e si convince che possa essere lui il “persecutore”.

Leander vuole aiutare Eleni a trovare il denaro necessario per la riqualificazione energetica dell'albergo e ha un'idea che piace subito a Werner e Robert. Imani apprende che, in seguito alla chiusura del loro fidanzamento, Nio ha abbandonato la "Trash for Living"…