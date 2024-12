Un posto al sole, anticipazioni 1 gennaio: un Capodanno movimentato!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 1° gennaio 2025

Com’è tradizione, il 31 dicembre Un posto al sole non andrà in onda per via del discorso del Presidente della Repubblica. Mercoledì 1° gennaio, dunque, assisteremo a due puntate in fila (la 6.602 e la 6.603), con inizio alle 20,35 e fine alle 21,30. Nei due episodi che verranno trasmessi, sarà un San Silvestro molto movimentato e ricco di colpi di scena. Mariella (Antonella Prisco) scoprirà la “sorpresa” che Bice (Lara Sansone) ha in serbo per lei, mentre Guido (Germano Bellavia) si prepara a festeggiare Capodanno con Claudia (Giada Desideri). Samuel (Samuele Cavallo), invece, sembra non riuscire proprio a togliersi Micaela (Gina Amarante) dalla testa… Seguici su Instagram.