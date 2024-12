Un posto al sole, anticipazioni 10 dicembre: Alice cambierà grazie a Marina?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 10 dicembre 2024

La storia di Pasquale ha di fatto prodotto un riavvicinamento tra Rosa e Luisa, intanto le indagini che Damiano sta portando avanti sul vero aggressore di don Antoine sembrano avere successo ma… Una brutta avventura porterà ad un aspro scontro tra Alice e Roberto, ma solo Marina sarà in grado di far capire alla nipote che deve cambiare comportamento e investire seriamente sul proprio futuro. In Spagna, Rossella e Nunzio si godono il loro amore. Samuel è sempre più ansioso al pensiero di dover gestire da solo la cucina del Caffè Vulcano! Seguici su Instagram.