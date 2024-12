Un posto al sole, anticipazioni 16 dicembre: Michele “punito” da Roberto Ferri?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 16 dicembre 2024

Fusco (Marco Mario De Notaris) continua con il suo atteggiamento arrogante, ma Rossella (Giorgia Gianetiempo) cerca egualmente di lavorare in ospedale con una certa serenità. Peraltro, alla dottoressa Graziani non sfugge che il primario ha intanto puntato un'altra vittima. Michele (Alberto Rossi) non sente ragioni e continua con la sua inchiesta, guadagnandosi anche la stima della giovane Alice (Fabiola Balestriere), ma intanto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) vuole dare al giornalista una lezione per aver proseguito le indagini sui Gagliotti nonostante il suo veto…