Un posto al sole, anticipazioni 17 dicembre: Espedito prende una difficile decisione!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 17 dicembre 2024

A sorpresa, tra Micaela (Gina Amarante) e Alice (Fabiola Balestriere) potrebbe nascere un’amicizia. Intanto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) fa di tutto per contrastare Michele (Alberto Rossi) sul lavoro. Espedito (Antonio Conte) deve prendere una decisione assai dolorosa. Rossella (Giorgia Gianetiempo) subisce ancora le ingerenze di Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris) e non riesce ad arginarlo come vorrebbe. Nunzio (Vladimir Randazzo) vorrebbe liberarsi del “coinquilino” ed elabora una strategia… Seguici su Instagram.