Un posto al sole, anticipazioni 9 dicembre: Alice e Vinicio, brutta avventura in arrivo!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 9 dicembre 2024

Neanche il tempo di tornare da Londra e – nonostante il disappunto di Marina e Roberto – Alice subito esce per andare a ballare con Vinicio; dovrebbe essere una serata spensierata, ma per i due giovani rischia di trasformarsi in una disavventura. Viola vuole che Damiano chieda ad Eugenio più risorse per l'indagine che potrebbe scagionare il giovane Pasquale. Nunzio e Rossella hanno visto trionfare il loro amore e ora giungono insieme a Madrid!