Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 dicembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2024

Malgrado l’atteggiamento arrogante e oppositivo del primario, Rossella si dà forza per continuare a lavorare serenamente in ospedale. Nel frattempo, però sembra che Fusco abbia puntato un’altra vittima e la cosa non sfugge a Rossella. Michele si ostina a fare il suo lavoro con professionalità e passione guadagnandosi anche la stima di Alice ma Ferri sta meditando di dare una lezione al giornalista per aver deciso di continuare la sua inchiesta contro i Gagliotti.

Roberto fa di tutto per rendere la vita lavorativa di Michele sempre più difficile e fra Micaela e Alice sembra possa nascere un’amicizia. Espedito è costretto a prendere una decisione dolorosa. Rossella continua a subire le ingerenze di Fusco senza trovare modo di contrastarlo in maniera efficace. Nunzio elabora un piano per liberarsi del suo invadente coinquilino.

Rosa, vincendo le proprie paure, proverà finalmente a frequentare la scuola serale; il legame tra lei e Don Antoine si farà sempre più profondo. Cedendo al ricatto di Gennaro, Costabile estingue i propri debiti. Intanto Michele prende un’importante decisione per il suo futuro in radio.

Dopo il momento di vicinanza con don Antoine, Rosa, in crisi, sembra non saper come affrontare la situazione. È il giorno della recita di Jimmy e, mentre cresce la complicità tra Niko e Manuela, Valeria non sembra disposta a farsi da parte. Guido, in crisi, non sa come dividersi il giorno di Capodanno tra Claudia e Lollo.

In occasione della recita di Natale di Jimmy, la rivalità tra Valeria e Manuela potrebbe pericolosamente degenerare. Dopo l'inaspettata e pericolosa vicinanza, arriva il momento del confronto tra Rosa e Don Antoine, con lei che, anche tramite l'aiuto di Marika, maturerà una nuova consapevolezza. Guido ha trovato una soluzione per passare il Capodanno sia con Claudia che con Lollo, ma ora deve parlarne a Mariella.