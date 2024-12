Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 dicembre 2024 | Trame Natale

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2024

Una volta informato del duro confronto fra Valeria e Manuela, Niko si farà una sua precisa opinione a riguardo e scontenterà una delle due ragazze. Con l’approssimarsi del Natale, arriveranno delle importanti quanto inattese notizie sul figlio di Ida, che avranno delle forti ripercussioni sullo stato d’animo della ragazza e della famiglia Bruni-Giordano, così come su quello di Ferri. Mariella, combattuta, dovrà decidere cosa fare a Capodanno, se assecondare le richieste di Bice, di Guido, o di Salvatore, che la invita a non dare ascolto a nessuno dei due.

Roberto non sembra troppo coinvolto dal clima natalizio e continua a essere proiettato sul lavoro, cercando anche in parte di recuperare con Michele. Per Diego e Ida è una giornata molto importante ma la loro felicità potrebbe essere compromessa da un incontro inaspettato. Sia Renato che Micaela, per motivi diversi, sembrano decisi a contrastare l’avanzata di Valeria, Manuela cerca di tenere fede alla promessa che ha fatto a Niko. Toccato dalla sofferenza di Alberto, Guido si renderà conto di quanto lui, al confronto, sia fortunato.

Tra coppie ritrovate, famiglie appena formate, innamoramenti adolescenziali, amici bisognosi di aiuto, nuove relazioni piene di entusiasmo e altre che si sforzano di trovare il proprio equilibrio, è Natale.

Manuel passerà la giornata con Damiano, Viola e Antonio. Rosa dovrà decidere se accettare l’invito ad uscire di Pino. Riuscirà ad accogliere, finalmente, il corteggiamento di un uomo? Nunzio trova il coraggio di dire a Samuel che la casa in affitto la sta cercando per lui. Come reagirà l’amico? Jimmy è un po’ confuso perché sia Mina che Cristina mostrano interesse per lui, e chiederà consiglio al nonno.

Convinta che Fusco stia molestando Enrica così come già fatto con lei, Rossella si chiede come aiutarla. L'incontro con Viola ha turbato Rosa che sembra realizzare quanto ancora non sia riuscita a voltare pagina con Damiano. Dopo il momento di passione con Micaela, in Samuel si riaccende la speranza di tornare con lei. Sarà davvero così?