Un posto al sole: Massimo Peluso è Mimmo | Anticipazioni

A quanto pare, a Un posto al sole non è solo Rosa Picariello (Daniela Ioia) ad essere alle prese con dubbi e novità sentimentali. Anche un altro personaggio della soap, in realtà, avrà presto a che fare con una sorta di inedito corteggiatore: una novità che avrà un futuro?

Tutto inizierà partendo dalla festa di Capodanno da Bice Cerruti (Lara Sansone), la quale avviserà Mariella (Antonella Prisco) che sarà tale Mimmo (Massimo Peluso) a passarla a prendere. La Altieri avrà sin da subito qualche sospetto, destinato a diventare realtà quando sarà chiaro che il party da Bice vedrà solo la partecipazione di quattro persone: la stessa Bice, Mariella, Lello Troncone (Lucio Pierri) e Mimmo. In pratica, quello di Mariella è un appuntamento combinato dall’amica!

Tuttavia, la new entry si rivelerà subito una persona più piacevole del previsto e, anche quando Mariella metterà le mani avanti spiegando la sua situazione di donna separata, Mimmo si dimostrerà molto comprensivo.

La festa si concluderà purtroppo con un’irruzione della polizia capeggiata da Sergio (Francesco Procopio), interessato ad arrestare Troncone, ma il brutto finale a sorpresa non toglierà di mezzo Mimmo, di cui presto risentiremo parlare.

Per l’esattezza, ciò accadrà il prossimo 10 gennaio: quando – per l’ennesima volta – Cerruti spingerà la sua amica a rimettersi in pista, Mariella deciderà di risentire Mimmo, che le proporrà subito un appuntamento. Mariella cosa risponderà?

In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che per il momento quello di Mimmo si configura come un piccolo ruolo all’interno di Upas. Ma, come sapete, tante volte è accaduto che personaggi che all’inizio sembravano meteore abbiano poi avuto molto più spazio… per cui staremo a vedere! Seguici su Instagram.