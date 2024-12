Un posto al sole: Rossella e Nunzio innamorati, ma poi cosa succederà? | Anticipazioni

Anticipazioni Un posto al sole: Rossella e Nunzio “in love” a Madrid!

A Un posto al sole i “trionfi d’amore” si fanno spesso aspettare, ma prima o poi esplodono in tutta la loro passione. È ciò che sta per accadere a Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Nunzio (Vladimir Randazzo): i fan della coppia hanno dovuto attendere tantissimo tempo affinché i due piccioncini si mettessero insieme, ma ora il lieto fine è alle porte.

Come le trame settimanali hanno già anticipato, tutto inizierà con un dialogo tra Nunzio e Diana (Sara Zanier): un “confronto aperto” sul loro rapporto da cui evidentemente emergerà l’impossibilità di proseguire la relazione (del resto, in tempi non sospetti vi avevamo già spoilerato l’uscita di Diana dalla soap, almeno per ora).

Un posto al sole news: Rossella avrà ancora a che fare con Daniele Fusco

Ciò accadrà proprio quando Rossella avrà maturato la decisione di andare per un po’ all’estero e sarà in procinto di partire. Evidentemente, Nunzio la raggiungerà e i due andranno via insieme, dopo – immaginiamo – una bella dichiarazione d’amore. I dettagli li scopriremo venerdì 6 dicembre. Puntata da non perdere, dunque!

Nunzio e Rossella si godranno l’inizio ufficiale del loro amore a Madrid e manderanno anche foto in cui diranno di non voler tornare più, provocando terrore in un Samuel (Samuele Cavallo) già terrorizzato all’idea di dover fare da solo nella cucina del Caffè Vulcano…

In realtà, le cose non andranno così e rivedremo a Napoli i due piccioncini in tempi brevi. Rossella riprenderà il suo lavoro in ospedale e dovrà ancora avere a che fare con le ingerenze maligne del primario Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris). Tali ingerenze, peraltro, non riguarderanno più soltanto lei: Fusco nel frattempo ha trovato un altro “interesse”… Cosa succederà? Seguici su Instagram.