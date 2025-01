Beautiful, anticipazioni 24 gennaio: Liam a Steffy, “ci sarò sempre per te”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 24 gennaio 2025

Hope insiste con Brooke di aver sempre percepito l’ombra di Steffy nella sua relazione con Liam, sebbene le cose tra loro siano finite da anni; con Thomas invece non deve preoccuparsi del cuore diviso di un uomo e questo la fa sentire finalmente libera. Brooke, però, continua a consigliarle di fermarsi e riflettere.

Liam promette a Steffy il suo imperituro sostegno: ci sarà sempre per lei. Li insiste con Finn che Steffy se ne è andata non a causa di Liam ma per via delle terribili decisioni che ha preso di recente. Tuttavia la madre pensa sia ancora in tempo a rimediare per riportare moglie e figli a casa…