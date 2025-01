Beautiful, anticipazioni dal 27 gennaio all’1 febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 27 gennaio a sabato 1° febbraio 2025

Liam rimprovera Finn per la negligenza con cui ha messo a rischio la vita di Kelly. Inoltre, sottolinea il pericolo a cui espone la sua famiglia a causa della sua incapacità di rompere definitivamente il legame con Sheila, che rappresenta una minaccia costante per tutti loro. Tuttavia, quando Finn ribadisce la profondità e l’unicità del suo amore per Steffy, Liam è costretto ad ammettere di non aver mai dimenticato i suoi sentimenti per lei e di essere convinto che quel legame non si spezzerà mai. Alla Forrester, Steffy sta lavorando con Ridge, cercando di mantenere una parvenza di normalità, ma con l’arrivo di Hope e Brooke è costretta a rivelare di essersi trasferita a casa di Eric insieme ai bambini. Spiega poi le motivazioni che l’hanno spinta a prendere questa decisione, sottolineando che, nonostante ami Finn, non può permettergli di far avvicinare Sheila alla loro famiglia.

Hope è sinceramente dispiaciuta per la crisi tra Steffy e Finn, ma non può fare a meno di osservare che il distacco creatosi tra i due potrebbe spingere Liam a cercare di riavvicinarsi a Steffy. Quest’ultima evita di reagire alla provocazione, ma una volta tornata a casa di Eric, riceve proprio la visita di Liam. Lui le racconta dello scontro avuto con Finn, ma soprattutto le confessa di non aver mai smesso di amarla. Nel frattempo, Ridge si reca in ospedale per affrontare Finn, chiedendogli spiegazioni su tutto ciò che è accaduto a causa sua, durante il suo incontro con Steffy, le dichiara apertamente i suoi sentimenti, affermando di non poter più nascondere il suo amore per lei. Le sue parole toccano Steffy, nonostante lei continui a difendere il legame con suo marito. Intanto, Ridge affronta Finn in ospedale, criticandolo aspramente per aver mostrato vicinanza a Sheila, la donna che ha quasi ucciso Steffy.

Ridge accusa Finn di essere il responsabile dell’incidente in cui Kelly ha rischiato di annegare. Finn riconosce di aver commesso un errore, ma cerca di giustificarsi spiegando che Sheila è sua madre biologica e che il legame di sangue non può essere ignorato. Aggiunge inoltre che il problema non è solo Sheila, ma anche Liam, che sembra determinato a riconquistare Steffy. Nonostante le spiegazioni di Finn, Ridge rimane fermo nella sua posizione e gli ordina di tenere Sheila lontana dalla sua famiglia. Nel frattempo, Hope affronta la fine del suo matrimonio con Liam, confidandosi con Brooke. Ammette di amarlo ancora, ma riconosce di dover accettare la responsabilità di quanto accaduto con Thomas. Hope confessa anche di essersi sentita oppressa dal continuo legame tra Liam e Steffy.

Finn raggiunge Steffy nella casa di Eric per implorarla di ascoltarlo. Le confessa quanto stia soffrendo per la loro separazione e quanto gli manchino i bambini. Tuttavia, Steffy ribadisce che non può rischiare la sicurezza dei suoi figli, perché Sheila rappresenta una minaccia troppo grande. Finn, disperato, le giura che farà tutto il possibile per proteggere la loro famiglia e salvare il loro matrimonio, promettendo di non permettere a Liam di intromettersi e dichiarandole nuovamente il suo amore. Nel frattempo, Ridge si reca alla Spencer Publications per affrontare Liam e chiedergli chiaramente cosa provi per Steffy. Con il divorzio tra Liam e Hope ormai imminente, Ridge vuole sapere se Liam spera di riconquistare Steffy, ora che lei si è allontanata da Finn dopo aver lasciato la loro casa a causa della minaccia rappresentata da Sheila.

Liam ammette apertamente di amare ancora Steffy e confessa che, se avesse una seconda possibilità con lei, non la sprecherebbe come ha fatto in passato. Tuttavia, tiene a sottolineare di non aver mai avuto intenzione di sabotare il matrimonio tra Steffy e Finn. Ribadisce però di credere fermamente che Finn non sia più affidabile, a causa della sua incapacità di rompere il legame con Sheila, la sua madre biologica. Inoltre, Liam non riesce a perdonarlo per la negligenza mostrata in spiaggia, che ha messo a rischio la vita della piccola Kelly.

Nel frattempo, a casa di Eric, Steffy continua a parlare con Finn, che la supplica di perdonarlo per i suoi errori. Finn si dice profondamente pentito per aver permesso a Sheila di avvicinarsi e, soprattutto, per aver messo in pericolo la vita di Kelly. Non riesce a perdonarsi per quanto accaduto e ammette che lo shock provato per aver rischiato di perdere la bambina ha influenzato il suo giudizio su Sheila, considerando che è stata lei a salvarla. Tuttavia, riconosce pienamente la pericolosità di Sheila e promette di fare tutto il possibile per proteggere la sua famiglia.

R.J. parla con Hope, cercando di convincerla a lottare per salvare il suo matrimonio con Liam. Tuttavia, Hope è convinta che non ci siano più possibilità, soprattutto perché Liam sembra essere di nuovo interessato a Steffy, un problema che, a suo dire, ha sempre rappresentato una minaccia per la loro relazione. E, in effetti, rimasto solo nel suo ufficio, Liam si lascia trasportare dai ricordi del passato con Steffy, la donna che non ha mai smesso di amare.

Nel frattempo, Finn è determinato a ricostruire la sua famiglia e implora Steffy di tornare a casa insieme ai bambini. Le chiede nuovamente perdono per aver perso di vista Kelly sulla spiaggia di Malibu, assumendosi pienamente la responsabilità per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Con il cuore in mano, Finn promette di fare tutto il possibile per rimediare ai suoi errori.

Steffy confessa a Finn che per lei è insopportabile sapere che Kelly è viva solo grazie a Sheila, la donna che in passato ha tormentato la sua famiglia e che, sin dal loro matrimonio, ha rappresentato una presenza oscura e minacciosa, portando solo infelicità e follia. Finn le promette solennemente che non avrà mai più alcun contatto con la sua madre biologica, ma per Steffy questo ormai non è più sufficiente. Pur amandolo, non riesce più a sopportare la tensione costante causata dalla presenza di Sheila e decide di rimanere a casa di Eric per proteggere la sicurezza dei suoi figli.

Nel frattempo, Liam è immerso nei ricordi del periodo in cui viveva felicemente con Steffy e la piccola Kelly appena nata. Quando Wyatt lo raggiunge, Liam gli confida di aver finalmente compreso che, pur avendo amato anche Hope, allontanarsi da Steffy è stato il più grande errore della sua vita.

Ridge e Brooke riflettono sugli eventi che hanno portato le loro figlie a dover lottare per salvare i rispettivi matrimoni. Ridge è convinto che lui e Brooke, come coppia solida e formidabile, sapranno affrontare insieme le sfide che la situazione comporta, anche se non può ignorare quanto sia evidente, dopo il colloquio con Liam, che quest’ultimo sia ancora innamorato di Steffy.

Sulle note di una romantica canzone, Liam e Finn rivivono i momenti più intensi e toccanti delle loro storie d’amore con Steffy. Intanto, a casa di Eric, si discute della costante minaccia rappresentata da Sheila, la causa principale del trasferimento di Steffy con i bambini. Ridge ha intensificato le misure di sicurezza attorno alla proprietà, ma nonostante questo, Steffy, sebbene profondamente grata al nonno per la sua ospitalità, continua a vivere in uno stato di forte ansia.

Ad unirsi a loro arriva Taylor, che ha deciso di annullare la sua partecipazione a un convegno per stare accanto a Steffy in questo momento difficile, mostrando tutto il suo supporto materno.