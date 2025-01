Beautiful, anticipazioni 9 gennaio: Thomas a Hope, “fai ancora in tempo a tornare da Liam”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 9 gennaio 2025

Thomas assicura a Hope che, se vuole, è ancora in tempo per salvare il suo matrimonio: solo loro e Brooke sanno che hanno fatto l’amore, potrebbe riprovare ad avvicinare Liam. Hope, però, lo rassicura riguardo alla decisione presa, per quanto sofferta: Liam non sembrava pronto a salvare il loro rapporto, evidentemente perché innamorato di Steffy.

Ridge, scoperto quanto accaduto tra Hope e Thomas, spera che il figlio non sia ricaduto nelle vecchie ossessioni a causa della crisi tra la ragazza e Liam. Intanto Steffy è sempre più tesa all’idea che Sheila possa muoversi liberamente: la sicurezza privata della famiglia Forrester e l’ordinanza restrittiva non sembrano rincuorarla e si agita per qualsiasi rumore che sente in casa… Seguici su Instagram.