Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di venerdì 24 gennaio 2025

Kemal cerca invano di comprendere le strategie di Emir andando a trovare Asu. Intanto Hakan mette in opera un piano piuttosto particolare per tentare di avere informazioni da Mehmet, che si trova in prigione. Nihan cerca l’assistenza della signora Mujgan e, con l’ausilio di Banu, potrebbe riuscire avere un indizio per rintracciare Emir…. Seguici su Instagram.