Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 14 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 14 gennaio 2025

Valentina viene condotta in una baita, imbavagliata e fotografata da un sequestratore che fa uso di un passamontagna. Il giorno dopo, Eleni corre da Leander e Lale e dice loro che Valentina non è tornata. Robert è molto in ansia per la figlia e ciò lo porta a non prestare molta attenzione a Nicole, che vorrebbe scusarsi con lui. Nicole comincia intanto a pensare che il misterioso ammiratore possa proprio essere Robert…