Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 29 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 29 gennaio 2025

Eleni promette a Leander che lascerà Julian, ma quest’ultimo è fuori città per un viaggio di lavoro. Il giorno seguente, Eleni riceve la notizia della morte della zia, e questo la porta a rinunciare all’idea di lasciarlo. Nel frattempo, Werner offre a Helene il ruolo di governante. Christoph inizialmente si oppone, ma alla fine la donna riesce a convincerlo a darle una possibilità.

Alexandra scopre che Robert e Nicole stanno insieme e affronta quest'ultima, chiedendole perché non gliel'abbia detto. Nicole risponde che non era obbligata a farlo e aggiunge che ciò che la infastidisce davvero è che Alexandra non può più sentirsi superiore a lei. Leander, trovando Julian in lacrime e convinto che Eleni lo abbia lasciato, gli confida di sapere quanto si soffre nel perdere la persona amata. Eleni osserva la scena con sgomento…