Un posto al sole, anticipazioni 20 gennaio: Viola a rischio sicurezza

Rosa, grazie al supporto di Pino, sembra pronta a lasciarsi alle spalle il passato e ad abbracciare la possibilità di un nuovo amore, trovando la motivazione per riprendere gli studi e riconciliarsi con Manuel. Nel frattempo, Viola, appena tornata da una visita guidata, si ritrova coinvolta in una situazione estremamente rischiosa che potrebbe mettere seriamente in pericolo la sua sicurezza. Dopo l’imbarazzante figuraccia con Serena, Samuel si confida con Nunzio, che lo sprona a guardare avanti e a chiudere definitivamente quel capitolo. Intanto, Luca fa ritorno da Milano, dove ha partecipato a un programma sperimentale. Seguici su Instagram.