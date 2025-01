Un posto al sole: Damiano in sigla, ma non ha sostituito nessuno. Ecco perché

Così come nel 2024, anche quest’anno la sigla iniziale di Un posto al sole ha avuto un aggiornamento nel primo lunedì di gennaio. Come avrete notato, l’update in questo caso riguarda un’unica aggiunta: quella dell’attore Luigi Miele, che passa così nel cast fisso della soap partenopea di Rai 3 con il suo personaggio (Damiano Renda).

Stavolta, però, la modifica è stata accompagnata da un piccolo “mistero” che diversi lettori hanno prontamente notato: al contrario di ciò che avviene di solito, l’entrata di Luigi nel gruppo dei protagonisti non ha significato l’uscita dalla sigla di qualcun altro. Com’è stato possibile, visto che l’intro di Upas ha una durata fissa?

Un posto al sole: sigla allungata nella parte finale

Semplice: la sigla musicale è stata leggermente allungata, in un modo quasi impercettibile. Se ci farete caso, noterete che – un attimo prima che appaia la scritta finale “Un posto al sole” – vengono eseguite alcune note strumentali che prima non c’erano, quel tanto che basta affinché la sigla duri qualche secondo in più!

Ecco spiegato com’è stato possibile aggiungere un nuovo attore all’elenco senza eliminarne altri! Ovviamente, auguri e complimenti a Luigi Miele da noi di Tv Soap e dai nostri lettori per questa bella novità che lo riguarda. Seguici su Instagram.