Un posto al sole: Daniele Fusco farà crollare Rossella? | Anticipazioni

È ormai da mesi una delle trame portanti di Un posto al sole: l’arrivo del nuovo primario ospedaliero ha rappresentato la fine della pace per Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo), proprio quando la ragazza aveva finalmente fatto chiarezza sentimentale scegliendo, tra Riccardo (Mauro Racanati) e Nunzio (Vladimir Randazzo), proprio quest’ultimo.

E invece la giovane dottoressa è piombata in un incubo che vede protagonista proprio il primario, Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris): quest’ultimo aveva delle “mire” (diciamo così) su Rossella e, vistosi non corrisposto, ha iniziato a sottostimare ad arte la Graziani, cercando anche di isolarla nell’ambiente lavorativo.

A quel punto Rossella si è fidata di Enrica, una ragazza che sta subendo gli stessi suoi guai, ma il tentativo come sapete è andato male. Cosa succederà a questo punto?

Intanto c’è da dire che la lotta psicologica tra Rossella e Fusco è diventata una vicenda che sta interessando moltissimo i telespettatori, che ultimamente scommettono sui social su come possa terminare prima o poi questa linea narrativa. In molti, soprattutto, confidano che Riccardo possa cogliere qualche atteggiamento sospetto del suo superiore e inizi a capire come stanno le cose, aiutando la sua ex a trarsi d’impaccio…

Quel che possiamo dirvi al momento è che, nell’immediato, le cose non cambieranno più di tanto. Anzi, in un certo senso peggioreranno perché, come da anticipazioni ufficiali, “i gossip su Rossella continuano a diffondersi in ospedale, alimentando l’ansia dei suoi genitori e intensificando lo stress della ragazza“.

Eh sì: presto il problema starà proprio nello stress, perché Rossella inizierà a crollare. La nostra protagonista, che ormai non si fida più neanche del troppo impulsivo Nunzio, comincerà a chiudersi sempre più in se stessa e, nel contempo, a manifestare dei preoccupanti segnali fisici di cui Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) si accorgeranno immediatamente. E così anche loro due saranno sempre più preoccupati per la figlia, la cui crisi parrà non avere alcuna soluzione possibile.

Ma una soluzione in realtà c’è sempre e presto ne riparleremo… Seguici su Instagram.