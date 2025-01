Un posto al sole: Gennaro Gagliotti conoscerà Elena Giordano | Anticipazioni

Forse tutti noi li avevamo presi un po’ sottogamba, ma a distanza di qualche mese dal loro ingresso in scena è ormai chiaro che la famiglia Gagliotti sta mettendo non poche radici all’interno di Un posto al sole, tanto che parecchie delle vicende della fiction iniziano a ruotare intorno al nuovo clan. E non è detto che sia finita qui, perché – come avrete sicuramente notato – viene spesso nominato anche un “genitore” di cui per ora non si ha traccia. Sarà prima o poi il jolly mancante?

Comunque sia, il fatto che i Gagliotti possano avere lunga vita all’interno della soap partenopea di Rai 3 si evince anche da un’anticipazione su un potenziale “inciucio” che, se fosse così come appare ora “sulla carta”, risulterebbe molto ma molto interessante!

Parliamo di Elena Giordano (Valentina Pace), di ritorno a Napoli proprio in questi giorni perché messa in allarme dalle notizie su Alice (Fabiola Balestriere) e Vinicio (Gianluca Spagnoli). In realtà tale rientro porterà subito a una conoscenza tutta da seguire, perché Gennaro Gagliotti si imbatterà in Elena, a quanto pare restandone colpito!

Anche se è troppo presto per arrivare a delle conclusioni, tale passaggio narrativo acquista un senso se pensiamo alle scene che finora si sono viste con Gennaro e la moglie, e che hanno evidenziato un rapporto matrimoniale stanco e logorato dalla mancanza di figli.

Lì per lì queste scene sono apparse alquanto decontestualizzate, ma l'esperienza insegna che nelle soap nulla succede a caso. Staremo a vedere…