Beautiful, anticipazioni 10 febbraio: Thomas, “stavolta non ferirò Hope”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 10 febbraio 2025

Liam dichiara a Steffy di essere sicuro di aver fatto breccia in Hope. Intanto anche Brooke coglie nell’incertezza della figlia la possibilità di convincerla a chiudere con Thomas. La Logan senior deduce che le critiche che Hope ha mosso contro Liam nell’ultimo periodo siano una scusa che racconta a se stessa per giustificare il proprio comportamento. Hope riconosce che in parte la madre ha ragione ma rivendica i sentimenti che uniscono lei e Thomas. Quest’ultimo, intanto, rassicura R.J. e Ridge su una cosa: comunque vada, non ferirà Hope stavolta… Seguici su Instagram.