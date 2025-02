Tempesta d’amore: i Saalfeld perdono tutto e vengono cacciati dal Fürstenhof! | Anticipazioni tedesche

Una drammatica rivoluzione è in arrivo per il Fürstenhof! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore il lussuoso hotel a cinque stelle vedrà infatti i suoi proprietari storici non solo perdere il controllo del gioiello di famiglia, ma anche ritrovarsi senza un tetto… Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Sophia vuole impadronirsi del Fürstenhof

Vera e propria miniera di denaro nonché tra gli hotel di lusso più prestigiosi al modo, il Fürstenhof è spesso finito nel mirino di investitori e imprenditori, non sempre spinti dalle migliori intenzioni. Non c’è dunque da stupirsi se la dark lady della 21^ stagione di Tempesta d’amore – Sophia Sydow (Krista Birkner) – avrà come obiettivo proprio mettere le mani sul lussuoso albergo dei Saalfeld. E, inutile dirlo, non farà una regolare offerta di acquisto ai legittimi proprietari…

Potente e losca donna d’affari proprietaria di un vero e proprio impero economico, Sophia avrà un’idea geniale: convincerà i Saalfeld ad utilizzare i proventi del casinò del Fürstenhof per acquisire una catena alberghiera ad un prezzo molto conveniente. Peccato solo che, ad insaputa degli albergatori, l’azienda in questione sia sull’orlo del fallimento e la Sydow ne sia la principale creditrice…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Sophia caccia i Saalfeld

Ebbene, quando i Saalfeld si accorgeranno dell’inganno sarà ormai troppo tardi: la catena da loro acquisita fallirà ed il Fürstenhof entrerà automaticamente a far parte della massa fallimentare, diventando così di proprietà esclusiva di Sophia! E, purtroppo, non è finita qui…

Non contenta di aver strappato alla famiglia di albergatori la loro eredità, Sophia non esiterà infatti a cacciarli dall’appartamento da loro occupato all’interno dell’hotel: non essendo più proprietari, infatti, non ne avranno più diritto!

Per Werner (Dirk Galuba), Christoph (Dieter Bach) e Alexandra (Daniela Kiefer) inizierà così un vero a proprio incubo che li vedrà costretti a ripartire da zero. Riusciranno a riprendersi ciò che è loro di diritto?