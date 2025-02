Un posto al sole, anticipazioni 10 febbraio: l’idea di Michele potrebbe non andare come previsto…

L’idea di Michele (Alberto Rossi) di concludere l’inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori irregolari nell’azienda dei Gagliotti con una testimonianza visiva forte e d’impatto potrebbe non andare come previsto, rischiando di avere conseguenze pericolose sia per il povero Assane che per lo stesso giornalista.

Nel frattempo, Giulia (Marina Tagliaferri) cercherà di alleviare la profonda amarezza di Luca (Luigi Di Fiore), provato da un nuovo episodio di défaillance dovuto all’Alzheimer. Tuttavia, sarà qualcun altro a compiere un gesto inaspettato, capace di rincuorare davvero il dottore.

Dopo un inizio tutt'altro che promettente, come si concluderà l'appuntamento tra Mariella (Antonella Prisco) e Mimmo (Massimo Peluso)?