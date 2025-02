Un posto al sole: ma Niko e Jimmy se ne andranno davvero? | Anticipazioni

“Qui ci sono troppe ex” (sia vive che defunte, evidentemente): così aveva sentenziato Valeria Paciello (Benedetta Valanzano) qualche tempo fa a Un posto al sole. E il risultato di questa elucubrazione ha portato la scaltra ragazza a proporre a Niko Poggi (Luca Turco) un trasferimento a casa sua, valido sia per il giovane avvocato che per suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone).

Valeria, però, non ha fatto i conti con la “potenza di fuoco” di Jimmy, che da Palazzo Palladini proprio non se ne vuole andare. Di conseguenza, il ragazzino ha cercato di coinvolgere i nonni in quello che sta succedendo e presto si giocherà una sorta di “ultima carta”…

In realtà, la svolta per questa vicenda potrebbe arrivare da un altro personaggio: anche quando il padre sembrerà infatti aver convinto Jimmy a provare a stare da Valeria, Micaela (Gina Amarante) si metterà di mezzo in un modo talmente forte da far andare in crisi Niko. Quest’ultimo avrà dunque un accorato dialogo con sua madre Giulia (Marina Tagliaferri), durante il quale riuscirà finalmente ad ammettere quello che prova per davvero!

Cosa succederà a questo punto? Niko ci rifletterà su e – stando alle anticipazioni – pare proprio che penserà di tornare indietro riguardo alla decisione del trasferimento. Ma Valeria come reagirà di fronte a tutto questo? Seguici su Instagram.