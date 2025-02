Un posto al sole: Rossella risorgerà. Per Michele, invece, si mette male? | Anticipazioni

Ultime settimane di crisi per Rossella (Giorgia Gianetiempo), che nelle prossime puntate di Un posto al sole troverà il modo di rialzare la testa dopo aver passato un periodo terribile per colpa del primario Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris).

Nello specifico, assisteremo ad un ultimo momento preoccupante, dopo il quale Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) decideranno di intervenire. A quel punto la ragazza, vedendosi fortemente spalleggiata dai genitori, riuscirà a riprendersi e, grazie anche ad un incontro importante, troverà la forza per andare contro Fusco e reagire con una denuncia, sperando di avere presto giustizia.

Trame Un posto al sole: Michele sempre più a rischio con i Gagliotti

Una Rossella più sicura di sé non farà però terminare i problemi in famiglia, con Michele che si sta mettendo sempre più in una situazione più grande di lui. L’iniziativa del giornalista di ottenere una testimonianza visiva sullo sfruttamento dei lavoratori irregolari nei campi dei Gagliotti potrebbe essere pericolosa per il bracciante Assane. E infatti, presto Saviani si chiederà che fine abbia fatto l’uomo…

Ma non solo: Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) comincerà a intuire che qualcuno sta svolgendo indagini su di lui e vorrà capire di chi si tratti. Caso vorrà che l'ignara Alice (Fabiola Balestriere) ascolterà turbata una conversazione telefonica di Michele che riguarda proprio i Gagliotti: avrà la tentazione di riferire tutto al suo amato Vinicio (Gianluca Spagnoli)?