Beautiful, anticipazioni 17 marzo: sfida Ridge – Eric, tutti ne parlano!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 17 marzo 2025

Katie, Donna e Brooke hanno visioni diverse sulla sfida tra Eric e Ridge. Se per la maggiore l’uomo sta correndo il rischio di chiudere la propria carriera con un fallimento, per Donna e Katie Ridge avrebbe dovuto concedere ad Eric tutto quello che gli ha chiesto.

Anche R.J. e Thomas dibattono: la Couture e la Hope For The Future vanno alla grande e dovrebbero concentrarsi su questo, non rischiare inutilmente con una nuova linea. Douglas ha una richiesta particolare per Hope…