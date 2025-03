Beautiful, anticipazioni 23 marzo: “Non ti amo ma ti voglio”, parola di Hope

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 23 marzo 2025

(A partire da questa puntata, Beautiful andrà in onda sette giorni su sette.) Sheila, di nascosto, ascolta la conversazione tra Deacon e il giudice Evan: Deacon ha riscosso un favore dall’uomo ottenendo l’assoluzione della Carter, convinto che, se le venisse mostrato amore, Sheila cambierebbe.

Intanto Li istruisce Finn sul mostrarsi duro con Sheila, la quale, qualora cogliesse la minima incertezza, non lo lascerebbe più stare. Hope, pur non ricambiando l’amore di Thomas, non nasconde il fascino che trova in un uomo per il quale è la sola, dopo gli anni trascorsi ad avere a che fare con il cuore diviso di Liam… Seguici su Instagram.