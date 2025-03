Beautiful, anticipazioni 24 marzo: Finn lancia a Steffy un messaggio rassicurante

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 24 marzo 2025

Sheila (Kimberlin Brown), nel rivelare a Deacon (Sean Kanan) di aver scoperto fin dove si sia spinto per aiutarla, gli dichiara la propria riconoscenza. Li (Noemi Matsuda) è chiara con Finn (Tanner Novlan): Sheila è come un cancro nella sua vita e in qualità di medico deve combatterla come un cancro, ovvero rimuoverla chirurgicamente. Finn lascia un messaggio a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), assicurandole che renderà la loro casa di nuovo sicura per lei e i bambini…