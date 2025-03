La Promessa anticipazioni: Catalina rivuole il negozio di marmellate ma…

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa la giovane Catalina de Lujan (Carmen Asecas) verrà mossa da un unico obiettivo: riprendere in mano la gestione del negozio di marmellate. Un’idea di difficile realizzazione, dato che dovrà scontrarsi con Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano)…

La Promessa, news: Catalina dà una nuova opportunità alla relazione con Pelayo

Archiviato il breve flirt con il contadino Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), Catalina confiderà al fratello Manuel (Arturo Sancho) che in fondo il suo cuore continua a battere per Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina). Per tale ragione, la ragazza farà i bagagli e, senza avvisare Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin), andrà in cerca del conte di Anil.

Mossa che si rivelerà fortunata per Catalina. Grazie al chiarimento, Pelayo capirà che è stata Cruz a “sporcare” il nome, rivelando alla stampa il suo coinvolgimento nel traffico d’armi. Per questo, visto a che a sua volta non avrà mai smesso di amare la Lujan, Pelayo accetterà di tornare a La Promessa, perché vorrà capire se lui e Catalina possano avere una nuova opportunità di stare insieme. Un ritorno, quello del giovane Conte, che ovviamente non farà felice Cruz e né Alonso…

La Promessa, spoiler: Catalina vuole riappropriarsi del negozio delle marmellate ma…

Occhio dunque a tutto quello che succederà in seguito. Seppur scettico, Alonso concederà a Pelayo di trattenersi alla tenuta. È una decisione che non piacerà affatto a Cruz, certa che l’unico modo per non attirare le malelingue sia quello di convincere Catalina a sposare quanto prima il conte di Anil.

Tuttavia, l’unico pensiero che Catalina avrà in mente, almeno per ora, è quello di riprendere la gestione del negozio di marmellate con l’aiuto di Pelayo. Impresa che non sarà affatto semplice, visto che ormai a capo dello stesso ci sarà Lorenzo. E quest’ultimo avrà destinato ogni produzione delle conserve all’esercito (e non a tutto il popolo, come invece faceva la Lujan).

La Promessa, trame: Lorenzo vs Catalina

Da un lato Catalina potrà quindi contare sull’appoggio incondizionato di Pelayo e di Alonso. Dall’altro Lorenzo non se ne starà con le mani in mano e, oltre a pressare Cruz, presenterà allo stesso Alonso una documentazione in grado di dimostrargli che il negozio di conserve gode di ottima salute.

Dati che, oggettivamente, saranno inappuntabili, tanto che il marchese non saprà più come giustificare la sua preferenza per la figlia. E così, nel tentativo di tirar fuori un altro asso dalla manica, Catalina comincerà a sostenere che i prodotti utilizzati dal Capitano sono di bassa lega e che quindi, col tempo, potrebbero risultare dannosi. Affermazioni che non faranno altro che accedere lo scontro con Lorenzo, disposto a qualsiasi cosa pur di non perdere la sua attività. Seguici su Instagram.