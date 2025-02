La Promessa anticipazioni: Catalina va da Pelayo e gli fa una proposta, ecco quale

Nonostante la notte di passione trascorsa con Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), Catalina de Lujan (Carmen Asecas) capirà di essere ancora innamorata dell’ex fidanzato Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, deciderà di andare a fargli visita per metterlo di fronte ad una proposta…

La Promessa, news: Catalina torna a vivere nella tenuta

La storyline partirà quando, spronata dal figlio Manuel (Arturo Sancho), Cruz Ezquerdo (Eva Martin) si scuserà con la figliastra Catalina, ammettendo tra le righe di aver fornito delle notizie alla stampa sulla sua rottura con Pelayo. A quel punto, pur avendocela ancora con la matrigna per averla trasformata nell’oggetto principale degli sfottò del ceto nobile spagnolo, Catalina deciderà di interrompere il suo isolamento volontario nell’hangar della tenuta.

Decisione che la ragazza prenderà anche perché avrà ormai smesso di frequentare Adriano, che interromperà la liaison quando si renderà conto del fatto che la ragazza prova ancora qualcosa per Pelayo. Proprio per questo, dopo essersi interrogata a fondo sul da farsi, Catalina avrà modo di confrontarsi con Manuel e gli dirà che intende andare a cercare Gomez de la Serna al fine di avere un incontro chiarificatore con lui.

La Promessa, trame: Catalina va a trovare Pelayo

Senza avvisare né Alonso (Manuel Regueiro) e né Cruz, Catalina andrà dunque alla ricerca di Pelayo. E lo troverà in una sua residenza secondaria, piuttosto trasandato. In tal senso, possiamo anticiparvi che, almeno inizialmente, il Conte di Anil si rifiuterà di avere un confronto con la sua ex; poi però cambierà idea quando la troverà, addormentata, sull’uscio della sua porta il mattino successivo.

Pelayo avrà dunque modo di spiegare a Catalina che è caduto in disgrazia a causa dei pettegolezzi sparsi dalla stampa sul suo conto, compreso il traffico illegale di armi nel quale è stato invischiato. Dato che nessuno avrà più voluto avere a che fare con lui, Gomez de la Serna avrà dovuto rinunciare a parte delle sue proprietà, eccetto la residenza dove vive, che apparteneva alla madre e della quale non è riuscito a disfarsi per via del valore affettivo.

La Promessa, spoiler: la proposta di Catalina a Pelayo

Pelayo avrà inoltre modo di spiegare a Catalina che la ritiene responsabile di tutto i suoi problemi, visto che sarà convinto del fatto che è stata lei a “venderlo” alla stampa per vendicarsi di tutto il male che le ha fatto. Accuse che la Lujan rispedirà al mittente, spiegando all’uomo che in realtà anche lei ha finito per essere compromessa per quanto accaduto. E che l’unica responsabile dei loro danni è la perfida Cruz.

Un’ipotesi che Pelayo non aveva considerato fino a quel momento che lo farà ammorbidire nei riguardi di Catalina. Sfruttando la situazione venutasi a creare, Catalina farà quindi una proposta all’ex. Dopo aver chiarito che prova ancora qualcosa per lui, la Lujan chiederà a Pelayo di andare con lei a La Promessa in modo tale da chiarire tutti i loro dubbi e capire se ci possa essere per loro l’opportunità di tornare insieme.

Non resta quindi che attendere i prossimi sviluppi per capire quale sarà la risposta di Pelayo… Seguici su Instagram.