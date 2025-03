Anticipazioni: Catalina e Pelayo tornano a La promessa, ma non tutti ne saranno felici

Svolta nella storyline con protagonisti Catalina de Lujan (Carmen Asecas) e Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina). Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, i due torneranno insieme a La Promessa. Come facilmente prevedibile, non tutti gli abitanti della tenuta li accoglieranno però a braccia aperte…

La Promessa, news: Catalina fa visita a Pelayo

Non appena naufragherà la sua conoscenza con Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), Catalina verrà mossa da un solo pensiero: capire se esista ancora una possibilità di riconciliazione con Pelayo.

Dopo essersi confidata con il fratello Manuel (Arturo Sancho), che la spronerà a fare ciò che si sente davvero, Catalina andrà in cerca di Pelayo, senza avvisare il padre Alonso (Manuel Regueiro) e la matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Inizialmente, appena se la ritroverà davanti, Pelayo darà l’impressione di non voler parlare con Catalina.

Ciò perché l’uomo avrà perso tutto il suo prestigio nella società nobiliare per via delle voci sparse via stampa sia sulla rottura del loro fidanzamento e sia sul traffico illegale di armi che ha gestito per mesi. Sta di fatto che Pelayo si addolcirà appena Catalina le svelerà che dietro a tutto quanto c’è Cruz…

La Promessa, trame: Pelayo dà una nuova possibilità a Catalina

A quel punto, dato che la ragazza avrà modo di spiegargli che ha deciso di auto-isolarsi nell’hangar di Manuel per intere settimane, Pelayo permetterà a Catalina di trascorrere del tempo in sua compagnia. E così, dopo alcuni giorni a stretto contatto, il Gomez de la Serna capirà che nemmeno lui si è buttato definitivamente alle spalle la loro travagliata storia d’amore.

Certo che il loro rapporto sarebbe decollato se non fosse stato contraddistinto da diverse bugie, Pelayo sorprenderà dunque Catalina. Contrariamente ad ogni tipo di pronostico, l’uomo farà le valige ad accetterà di andare a La Promessa. Proprio come la Lujan, Pelayo vorrà dunque dare una nuova chance al loro amore e capire se nella tenuta si riaccenderà la loro antica passione…

La Promessa, spoiler: Catalina e Pelayo tornano nella tenuta ma…

Ovviamente, il ritorno a La Promessa di Pelayo lascerà attoniti diversi abitanti. Da un lato Alonso cercherà di cacciare in malo modo il conte di Anil, salvo ritornare sui suoi passi appena glielo chiederà Catalina. Dall’altro Cruz considererà un vero e proprio affronto l’iniziativa della figliastra, ma quest’ultima non arretrerà sulla decisione presa e dirà alla matrigna che deve rispetto a Gomez de la Serna perché è un suo ospite.

Tra le persone sorprese ci sarà anche Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), subentrato nella gestione del conservificio dopo essersi abilmente inserito nel traffico di armi. Positiva sarà invece la reazione di Manuel, che chiederà enigmaticamente di stare dalla sua parte quando sgancerà a sua volta una notizia che potrebbe non trovare il favore né di Cruz e né di Alonso. Un riferimento alla storia d’amore con la domestica Jana Exposito (Ana Garces) che Manuel si starà preparando per portare alla luce… Seguici su Instagram.