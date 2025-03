La Promessa: Teresa e Marcelo non sono marito e moglie | Anticipazioni

Un mistero sta per prendere forma nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Tra non troppo tempo si riaffaccerà infatti sulla scena Teresa Villamil (Andrea del Rio), ma la ragazza non sarà da sola: al suo fianco ci sarà Marcelo (Jorge Casat), un aitante uomo che lei presenterà a tutti quanti come suo marito. Le cose non staranno però davvero così…

La Promessa, news: il “matrimonio” di Teresa fa arrabbiare Petra

Una volta che ritornerà, Teresa non farà fatica a riottenere il lavoro a La Promessa. Grazie alla sua esperienza, la donna non solo verrà riassunta, ma diventerà addirittura la damigella personale di Cruz Ezquerdo (Eva Martin).

Tuttavia, la presenza del presunto marito Marcelo non renderà a Teresa le cose facili con Petra Arcos (Marga Martinez). Quest’ultima riterrà infatti che la domestica abbia dimenticato troppo in fretta il defunto figlio Feliciano (Marcos Orengo), con il quale ha avuto una relazione, e non mancherà di ricordarglielo in più di un’occasione. E la situazione si complicherà ancora di più quando Marcelo verrà assunto come valletto al posto di Salvador Romea (Mario Garcia).

La Promessa, trame: gli strani atteggiamenti di Marcelo

Affiancato a Santos Pellicer (Manu Imizcoz) per imparare i rudimenti del mestiere, Marcelo farà fatica ad adattarsi al suo nuovo impiego. Come se non bastasse, l’ultimo arrivato farà il cascamorto con tutte le sue colleghe e ciò attirerà l’attenzione di Maria Fernandez (Sara Molina), la quale comincerà a pensare che Marcelo stia soltanto prendendo in giro Teresa e deciderà di metterla in guardia.

A questo punto, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione alla reazione della Villamil. Di fronte alle insinuazioni di Maria e al lavoro svolto in malo modo da Marcelo, Teresa finirà per prendersela con il presunto marito. E così, nel bel mezzo di un litigio, emergerà una strana verità…

La Promessa, spoiler: Teresa e Marcelo non sono marito e moglie

Eh sì: stanca dai problemi che le starà creando, Teresa affronterà Marcello e gli dirà che non intende più proteggerlo e che sta pensando di raccontare a tutti la verità, ossia che non sono davvero marito e moglie. Tale proposito farà impensierire tantissimo Marcello, che implorerà Teresa di mantenere il silenzio sulla sua reale identità.

Almeno per ora il giovane valletto sembrerà riuscire a convincere Teresa a tacere sulla questione… ma fino a quando? Possiamo già anticiparvi che Marcelo e Teresa, in realtà, sono fratello e sorella. Resta dunque da capire per quale ragione la Villamil abbia messo su la messinscena matrimoniale che le si starà ritorcendo contro… Seguici su Instagram.