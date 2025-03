La Promessa: Petra dichiara guerra a Teresa, ma c’è un mistero! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa subirà una brutta battuta d’arresto un rapporto che sembrava ormai colmo di stima e di affetto. Le protagoniste di questa nuova faida saranno Teresa Villamil (Andrea del Rio) e Petra Arcos (Marga Martinez). E tutto partirà da un motivo ben preciso…

La Promessa, news: il ritorno di Teresa, che non è da sola…

Dopo essere stata per diversi mesi la damigella personale della Duchessa di Abrontes e averla seguita persino in America, Teresa tornerà all’improvviso a La Promessa e chiederà con successo a Romulo Baeza (Joaquin Climent) e a Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) di essere reintegrata nel personale della tenuta.

Richiesta alla quale non si opporrà nemmeno Petra Arcos, tant’è che darà il suo consenso affinché Teresa diventi a tutti gli effetti la damigella di Cruz Ezquerdo (Eva Martin).

Tuttavia, Petra non potrà fare a meno di storcere il naso quando la Villamil arriverà nella villa con il giovane Marcelo (Jorge Casat), che presenterà a tutti quanti come suo marito. Una notizia che sarà un vero e proprio colpo al cuore per la Arcos…

La Promessa, spoiler: Petra contro Teresa

Eh sì: Petra non riuscirà a capacitarsi di come Teresa abbia dimenticato in così poco tempo il defunto figlio Feliciano (Marcos Orengo). A quel punto, la governante comincerà a pensare che la Villamil non sia mai stata innamorata dal consanguineo e non mancherà di palesarglielo.

Una tesi, questa, che verrà portata avanti anche quando Teresa dirà a chiare lettere a Petra che, in realtà, non ha mai smesso di pensare a Feliciano. Parole che per Petra saranno del tutto vane, visto che Teresa ha già contratto matrimonio con Marcelo.

Anche Maria Fernandez (Sara Molina) condividerà quest’opinione e dirà a Teresa di comprendere tutte le perplessità di Petra sulla questione!

La Promessa, trame: lo strano rapporto tra Teresa e Marcelo

Tuttavia, “guerra” a parte, i telespettatori non potranno fare a meno di notare lo strano rapporto tra Teresa e Marcelo.

Quest’ultimo verrà infatti assunto a La Promessa come valletto al posto di Salvador Romea (Mario Garcia), che accetterà un incarico in un’altra tenuta. Il nuovo arrivato non opporrà alcuna resistenza quando Petra e Romulo gli faranno presente che non può condividere la camera da letto con Teresa.

La stessa Teresa non avrà inaspettatamente nulla da ridire a riguardo e, col trascorrere delle giornate, ricorderà a Marcelo che non deve mettersi troppo in evidenza di fronte ai colleghi al fine di evitare di dare nell’occhio.

Visto tale discorso, sarà chiaro che i novelli coniugi stanno nascondendo qualcosa a tutti quanti. E questo sarà solo l’inizio di una storyline complessa e misteriosa, almeno fino a quando non emergerà la verità sul rapporto tra Teresa e Marcelo… Seguici su Instagram.