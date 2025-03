Anticipazioni: a La promessa torna Teresa, ma non è da sola!

Un ritorno improvviso darà uno scossone alla prossime puntate italiane de La Promessa. Tra qualche settimana, i telespettatori della telenovela avranno modo di rivedere Teresa Villamil (Andrea del Rio). Tuttavia, la donna non sarà da sola: al suo fianco ci sarà il misterioso Marcelo (Jorge Casat)…

La Promessa, news: Teresa ritorna alla tenuta

La storyline partirà nel giorno in cui Virtudes (Laura Lafuente) lascerà La Promessa al fine di trasferirsi con il piccolo Adolfito nel paese dei suoceri. La giovane sguattera si congederà dunque dalla madre Simona (Carmen Flores Sandoval) e da tutti i domestici della tenuta, certa che potrà ricominciare finalmente una vita felice insieme al figlioletto Adolfo.

E così, subito dopo i saluti, Simona e tutti gli altri si troveranno a riabbracciare Teresa, di ritorno nella tenuta dopo aver servito per mesi, in qualità di sua damigella personale, la duchessa di Abrontes (la stessa che, per un lungo periodo, ha soggiornato a New York, città nella quale ha potuto vivere anche la Villamil). Comunque sia, come vi abbiamo già accennato, Teresa non sarà da sola…

La Promessa, spoiler: ecco chi è Marcelo

Teresa arriverà a La Promessa con Marcelo, che presenterà a tutti quanti come suo marito! Una notizia che sorprenderà tutti quanti, in particolar modo Petra Arcos (Marga Martinez), la quale non riuscirà a capacitarsi di come Teresa abbia potuto dimenticare il figlio Feliciano (Marcos Orengo) in così poco tempo. Non a caso, dopo averla accolta con gioia, la governante si mostrerà decisamente fredda con la ragazza poiché crederà che abbia mancato profondamente di rispetto al defunto Feliciano.

Freddezza che verrà prontamente notata da Teresa, la quale sceglierà però di non puntare il dito contro Petra poiché capirà il suo triste stato d’animo. Tuttavia, ciò non impedirà alla Villamil di chiedere a Romulo Baeza (Joaquin Climent) e a Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) di poter tornare a lavorare a La Promessa. Impiego che riotterrà quando Petra darà il suo consenso, specificando che nonostante tutto è una damigella capace…

La Promessa, trame: Marcelo troverà un lavoro?

E così, nel giro di poche ore, Teresa riprenderà servizio nella residenza e diventerà la damigella personale di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) in persona. Al contrario, il marito Marcelo inizialmente non potrà essere integrato nello staff de La Promessa poiché non ci saranno posti liberi vacanti, almeno fino a quando Salvador Romea (Mario Garcia) non comunicherà a Romulo che intende accettare il ruolo di “capo dei valletti” in un marchesato lontano da quello di Lujan e darà le sue dimensioni.

A quel punto per Marcelo si aprirà una possibilità effettiva di assunzione. Ma siamo sicuri che stavolta, a differenza di quanto avvenuto con Teresa, Petra non avrà nulla da dire?