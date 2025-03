Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 27 marzo 2025

Il matrimonio tra Eleni e Leander è ormai alle porte, mentre le tensioni irrisolte tra Markus e Christoph tornano a farsi sentire. La scelta degli orecchini da indossare si trasforma in un simbolo della rivalità tra i due padri, spingendo Eleni a evitare conflitti decidendo di non portare alcun gioiello. Nel frattempo, il cuoco assunto dal Fürstenhof per il ricevimento si rivela inadeguato e abbandona il lavoro, mettendo Hildegard in difficoltà con un team ridotto.

Alexandra chiede a Noah di persuadere Greta a rinunciare al suo workshop a Parigi per dare una mano, ma lui si oppone fermamente. Ana sente crescere l’attrazione per Philipp, che però insiste nel mantenere solo un rapporto di amicizia. Nicole cerca di confortarla, ricordandole che l’amore richiede pazienza. Intanto, Christoph costringe Julian ad accompagnarlo a Rosenheim per un’emergenza, coinvolgendo anche Markus. Durante il viaggio, tra i due uomini scoppia un’accesa discussione che innervosisce Julian, il quale perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada… Seguici su Instagram.