Tempesta d’amore: Greta nei guai per l’aggressione ad Alexandra! Perderà tutto? | Anticipazioni italiane

Un doppio dramma sta per prendere forma nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Un tragico incidente sta infatti per stravolgere le vite di Greta Bergmann (Laura Osswald) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), con conseguenze molto diverse per ognuna delle due donne… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: grave incidente tra Greta e Alexandra

Unite dall’affetto per Noah (Christopher Jan Busse), Greta e Alexandra hanno mantenuto rapporti decisamente cordiali… almeno fino a qualche giorno fa! Complice una discussione lavorativa, tra le due donne è infatti recentemente scoppiata una vera e propria guerra destinata ad avere un tragico epilogo.

Durante un’accesa discussione in cucina, la Bergmann urterà infatti una pentola, finendo per colpire inavvertitamente la Schwarzbach con dell’olio bollente. E da quel momento per entrambe le donne inizierà un incubo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph licenzia Greta

Mentre Alexandra verrà ricoverata d’urgenza in ospedale con una gravissima ustione alla gola, Greta scivolerà nella disperazione, tormentata dai sensi di colpa per l’accaduto. E purtroppo la coscienza non sarà il suo unico problema…

Se la Schwarzbach si dimostrerà inaspettatamente comprensiva nei confronti della cuoca, tanto da rassicurare quest’ultima di non ritenerla responsabile dell’accaduto, altrettanto non si potrà però dire di Christoph (Dieter Bach)!

Ben sapendo che tra Greta e Alexandra non correva buon sangue da tempo, l'albergatore si convincerà infatti che la cuoca abbia colpito di proposito la sua amata. E così – quando la Schwarzbach riceverà una terribile diagnosi per la sua ustione – Saalfeld sfogherà la rabbia sulla Bergmann, licenziando quest'ultima in tronco! E ora?