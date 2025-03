Tempesta d’amore: Greta perde la testa e sfregia Alexandra al volto! | Anticipazioni italiane

Un dramma inaspettato sta per sconvolgere le puntate italiane di Tempesta d’amore, sconvolgendo le vite di almeno due personaggi. Nei prossimi giorni le ostilità tra Greta Bergmann (Laura Osswald) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) culmineranno infatti in un’escalation dalle conseguenze drammatiche… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra contro Greta

Tanto generosa con chi ama quanto spietata coi suoi nemici, Alexandra Schwarzbach non è certo una donna facile… e Greta lo sa bene! Dopo mesi di rapporti cordiali con la madre del fidanzato, nei prossimi giorni la cuoca si troverà infatti a fare i conti con il lato più duro della “suocera”. E tutto partirà da un workshop di cucina a Parigi…

Come sappiamo, la Bergmann desidererà infatti partecipare ad un importante evento culinario nella capitale francese: un’opportunità unica per lei, che però coinciderà con il matrimonio di Eleni (Dorothée Neff) e Leander (Marcel Zuschlag). Determinata a seguire il suo sogno, Greta proverà a salvare la situazione trovando un sostituto di altissimo livello che si occupi del ricevimento nuziale dei due protagonisti. Peccato solo che il suo piano fallirà…

Sarà così che Alexandra – già irritata per il fatto che la Bergmann abbia dato la precedenza al workshop rispetto al matrimonio di Eleni – pretenderà che Greta torni immediatamente al Fürstenhof per preparare il menu nuziale. E da quel momento la situazione degenererà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra viene sfregiata da Greta

Furiosa per aver dovuto rinunciare al suo grande sogno professionale per ordine della Schwarzbach, Greta vedrà il suo rancore aumentare ulteriormente a causa di alcuni commenti incauti dell’albergatrice nei suoi confronti. E così – quando poco dopo Alexandra si presenterà da lei con ulteriori pretese – la cuoca perderà il controllo…

Ormai fuori di sé, Greta aggredirà dunque verbalmente una sconcertata Alexandra, accusandola di volerla tormentare per vendetta personale… e il peggio arriverà poco dopo!

Durante l'accesa discussione, la Bergmann urterà infatti una pentola finendo per colpire inavvertitamente la Schwarzbach al volto con dell'acqua bollente! Sarà questo l'inizio di un lungo calvario che stravolgerà la vita delle due donne…