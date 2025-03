Tempesta d’amore: Alexandra e Greta, inizia la guerra! E le conseguenze saranno drammatiche… | Anticipazioni italiane

Avere Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) come nemica non è mai un’idea saggia. Lo scoprirà a proprie spese Greta Bergmann (Laura Osswald), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà coinvolta in una vera e propria guerra con la madre del suo compagno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra si riappacifica con Nicole e Leander

Nel corso degli ultimi mesi Alexandra è riuscita a inimicarsi più di un personaggio. Se Leander (Marcel Zuschlag) ha visto la sua vita distrutta per colpa della Schwarzbach, anche Nicole (Dionne Wudu) ha infatti rischiato la rovina a causa della sua ex datrice di lavoro. Ebbene, in entrambi i casi Alexandra si è pentita riuscendo a farsi perdonare, ma siamo sicuri che la donna sia davvero cambiata?

Ce lo chiederemo nei prossimi giorni, quando la Schwarzbach tornerà a dare il peggio di sé. E questa volta a farne le spese sarà niente altri che Greta Bergmann, la fidanzata dell’adorato figlio della donna: Noah (Christopher Jan Busse)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra contro Greta

Tutto inizierà quando Alexandra – sopraffatta dall’entusiasmo per l’imminente matrimonio di Eleni (Dorothée Neff), si lascerà andare ad un commento incauto, lasciando intendere di sperare presto di poter vedere anche Noah e Greta sposati. Ebbene, quest’ultima non la prenderà bene e accuserà l’aspirante suocera di intromettersi nel suo rapporto di coppia. Un’iniziativa di cui si pentirà amaramente…

Offesa dalle parole della Bergmann, la Schwarzbach inizierà infatti a guardarla sotto una luce diversa, attaccandola in ogni occasione. E così, quando scoprirà che la cuoca si recherà a Parigi per un importante workshop delegando ad un “semplice sostituto” la preparazione del menu di nozze di Eleni e Leander, si infurierà!

Fuori di sé, Alexandra non solo minaccerà ripercussioni lavorative per Greta, ma insinuerà anche che quest’ultima non sia la donna giusta per Noah. Inizierà così una serie di ostilità destinata a culminare con un drammatico incidente, che cambierà per sempre le vite delle persone coinvolte… Seguici su Instagram.