Tempesta d’amore: guerra per il Fürstenhof! Ecco chi vincerà… | Anticipazioni italiane

Una nuova guerra di potere sta per iniziare! E, ancora una volta, l’oggetto della contesa sarà il Fürstenhof. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il prestigioso hotel a cinque stelle tornerà dunque ad essere conteso tra varie fazioni, dando il via ad una nuova “era”… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert vende le sue azioni

Per quanto il nome del Fürstenhof e quello dei Saalfeld siano da sempre legati a filo doppio, da tempo questa famiglia di albergatori ha perso l’esclusiva sull’hotel a cinque stelle.

Come sappiamo, attualmente le quote del lussuoso albergo sono divisi tra tre rappresentanti della famiglia Saalfeld – Christoph (Dieter Bach), Robert (Lorenzo Patané) e Werner (Dirk Galuba) – ed Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), che è però comunque sentimentalmente legata ad un Saalfeld. Una situazione che sta per cambiare…

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, Robert comunicherà infatti al padre di aver deciso di restare a vivere in Sardegna e di avere intenzione di vendere le proprie quote dell’hotel. E a quel punto tutto cambierà!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus e Christoph vogliono le azioni di Robert

Disperato all’idea di perdere il controllo del suo amato hotel, Werner tenterà in ogni modo di ottenere dalle banche un credito che gli consenta di rilevare le quote del figlio. La sua età avanzata, però, renderà ogni suo tentativo vano…

A quel punto Christoph si farà avanti, tentando di convincere Werner di essere ormai parte della famiglia: oltre ad essere un Saalfeld, sua figlia Eleni (Dorothée Neff) sta per sposare il nipote di Werner, Leander (Marcel Zuschlag). L’anziano albergatore, però, non ne vorrà sapere…

Ebbene, sarà in questa complessa situazione che si inserirà a sorpresa Markus (Timo Ben Schöfer), che – come vi abbiamo anticipato – farà tra poco ritorno al Fürstenhof. E sarà proprio lui ad avere l’idea vincente per mettere le mani sul prestigioso hotel…

Sarà questo l’inizio di una nuova era per il Fürstenhof. Un cambiamento che segnerà idealmente l’inizio della ventesima stagione della soap… Seguici su Instagram.