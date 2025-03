Tempesta d’amore: Leander e Eleni, doppia proposta di matrimonio! | Anticipazioni italiane

Il gran finale della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore è sempre più vicino! Nelle prossime puntate italiane della soap i due protagonisti Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) faranno infatti un grande passo verso il loro futuro insieme… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Ebbene, benché sorpresi, gli Schwarzbach accoglieranno a braccia aperte Leander, tanto che persino Alexandra (Daniela Kiefer) si riappacificherà con Saalfeld (da lei tormentato per mesi). E a quel punto nulla potrà più impedire l‘happy end dei due protagonisti…

Ci è voluto quasi un anno, ma ora il loro amore ha finalmente trionfato. Dopo mesi di forzata lontananza, nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Leander ed Eleni si sono finalmente ritrovati… e questa volta per sempre!

Determinati a non perdere ulteriore tempo e a lanciarsi subito nella loro nuova vita insieme, Eleni e Leander decideranno di non indugiare oltre e sposarsi il prima possibile. Peccato solo che entrambi organizzeranno per il proprio amato una proposta di matrimonio a sorpresa…

Il risultato? A causa di una serie di fraintendimenti, la doppia proposta di matrimonio rischierà di saltare. Alla fine, però, il malinteso si chiarirà e Leander potrà finalmente inginocchiarsi davanti a Eleni, chiedendo a quest’ultima di accettarlo come marito. E, inutile dirlo, la risposta sarà “sì”!

Sarà questo l'inizio della fase conclusiva della diciannovesima stagione di Tempesta d'amore, che – come da tradizione – si concluderà con le nozze dei due protagonisti. Occhi dunque puntati sui prossimi episodi della soap per il gran finale di questa annata!