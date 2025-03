Tempesta d’amore: Markus getta la maschera e si prende il Fürstenhof! | Anticipazioni italiane

Una vera e propria bomba sta per essere (metaforicamente) sganciata in quel del Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore verrà infatti finalmente svelato l’ultimo diabolico intrigo di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus inganna i Saalfeld e si innamora di Katja

Rientrato in scena dopo una lunga assenza, Markus Schwarzbach ha visto la propria vita completamente rivoluzionata. Proprio quando sembrava aver definitivamente chiuso sia con l’amore che con il Fürstenhof, l’imprenditore si è infatti inaspettatamente trovato coinvolto in un vortice che ha coinvolto sia la sua vita sentimentale che quella professionale.

Come sappiamo, l’odio nei confronti di Christoph (Dieter Bach) ha portato Markus a tessere un cinico intrigo per rimettere le mani sull’hotel a cinque stelle, facendo acquistare le azioni di Robert (Lorenzo Patané) da un prestanome di nome Helmut Laux (Norbert Heckner). Una mossa che Schwarzbach ha fino ad ora deciso di mantenere segreta.

Il motivo? Non solo l’uomo aspetterà il momento più propizio per rivelarsi, ma sarà anche terrorizzato dalle conseguenze che il suo intrigo potrà avere sui suoi rapporti con Katja Saalfeld (Isabell Stern), la donna di cui si è innamorato. La situazione è però destinata presto a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus rivela il suo intrigo

Il momento della svolta arriverà quando Christoph – a pezzi per la notizia che Alexandra (Daniela Kiefer) dovrà sottoporsi ad un trapianto di pelle – sfogherà la propria rabbia su Greta (Laura Osswald), licenziando quest’ultima in tronco. Una decisione che però l’albergatore non potrà prendere da solo…

Dal momento che sia Werner (Dirk Galuba) sia Alexandra stessa si rifiuteranno di appoggiare la mozione di Christoph, l’ago della bilancia sarà proprio l’ultimo comproprietario del Fürstenhof: Helmut Laux, ovvero il prestanome di Markus. E a quel punto quest’ultimo capirà che è arrivato il momento di uscire allo scoperto!

Determinato sia a colpire Christoph, sia a recuperare punto con Noah (Christopher Jan Busse) aiutandone la fidanzata, Markus getterà dunque la maschera e rivelerà ai Saalfeld di aver acquistato con l'inganno il 20% delle azioni dell'hotel e di poter dunque mettere Christoph in minoranza. Una rivoluzione che avrà conseguenze molto molto pesanti…