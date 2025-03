Tempesta d’amore: Markus si prende il Fürstenhof con l’inganno (ma perde l’amore) | Anticipazioni italiane

In guerra e in amore tutto è concesso… e Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) lo sa bene! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’astuto imprenditore rientrerà infatti di prepotenza nella proprietà del Fürstenhof. Il prezzo da pagare, però, sarà altissimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Markus e Christoph vogliono le azioni di Robert

Da sempre conteso dai più abbienti imprenditori tedeschi (e non), il Fürstenhof sta per tornare ad essere oggetto di contesa tra potenti. La decisione di Robert (Lorenzo Patané) di trasferirsi definitivamente in Italia e mettere in vendita le proprie quote dell’hotel ha infatti scatenato una vera e propria guerra.

Se Christoph (Dieter Bach) si farà avanti apertamente ricevendo però un netto rifiuto, ci sarà invece chi preferirà agire nell’ombra: Markus! Conscio del fatto che Werner (Dirk Galuba) non lo prenderebbe mai in considerazione come acquirente, Schwarzbach ordirà infatti un perfido intrigo per aggirare l’ostacolo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus usa Helmut per prendersi il Fürstenhof

Tutto inizierà quando all’hotel a cinque stelle si presenterà Helmut Laux (Norbert Heckner), un anziano albergatore nonché vecchio amico di Werner. Inutile dire che per quest’ultimo si tratterà di un segno del destino: quale miglior acquirente per le azioni di suo figlio se non una persona di fiducia con i suoi stessi valori?

Sarà così che il vecchio Saalfeld non indugerà a sottoscrivere a Helmut le quote di Robert, corrispondenti al 20% dell’intero Fürstenhof. Un errore di cui si pentirà amaramente! Proprio quando l’accordo sarà ormai siglato, infatti, la terribile verità verrà alla luce: Laux altri non è che un prestanome al soldo di Markus!

Sarà così che quest’ultimo tornerà di prepotenza nella proprietà dell’albergo a cinque stelle, riaccendendo le vecchie ostilità con i Saalfeld. Per Schwarzbach, però, il trionfo sarà amaro! Il caso vorrà infatti che la donna di cui si è innamorato sia proprio una Saalfeld. E, inutile dirlo, la sua amata non apprezzerà il suo comportamento… Seguici su Instagram.