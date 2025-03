Tempesta d’amore: Alexandra riceve una terribile diagnosi. Resterà sfigurata? | Anticipazioni italiane

Un dramma sta per colpire uno dei personaggi più controversi di Tempesta d’amore. Dopo aver a lungo ricoperto il ruolo di principale antagonista, nelle prossime puntate italiane della soap Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) si troverà infatti suo malgrado protagonista di una lunga storyline che la porterà a mostrare il suo lato più fragile ed umano… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra rimane ustionata

Dopo aver tormentato prima Leander (Marcel Zuschlag) e Nicole (Dionne Wudu), da qualche giorno Alexandra sembra aver trovato una nuova vittima preferita: Greta Bergmann (Laura Osswald). Complice una divergenza di opinioni sul lavoro, le due donne hanno infatti iniziato a scontrarsi ripetutamente, tanto che la Schwarzbach ha iniziato a mettere in dubbio il fatto che la cuoca sia la compagna giusta per Noah (Christopher Jan Busse).

Ebbene, nonostante i tentativi di quest’ultimo di calmare le acque, purtroppo la situazione degenererà finendo per sfociare in una tragedia: durante un’accesa discussione in cucina, la Bergmann urterà infatti una pentola finendo per colpire inavvertitamente la Schwarzbach al volto con dell’olio bollente! E a quel punto per entrambe le donne inizierà l’incubo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra viene sfregiata da Greta

Ricoverata d’urgenza in ospedale, Alexandra verrà presto dichiarata fuori pericolo, ma dovrà fare i conti con una gravissima ustione che coprirà buona parte del suo collo. La donna riuscirà a guarire?

Ebbene, inizialmente tutto sembrerà andare per il meglio, tanto che sia i medici sia la stessa Schwarzbach mostreranno grande ottimismo. Ben presto, però, la situazione prenderà una piega inaspettata…

Quando Alexandra si vedrà allo specchio, resterà infatti sconvolta nel constatare l’estensione dell’ustione, tanto da iniziare a temere di rimanere sfregiata a vita. E, purtroppo, il peggio deve ancora arrivare!

Proprio quando la donna starà iniziando a metabolizzare lo shock, riceverà infatti una notizia devastante: la sua ustione è degenerata tanto da rendere necessario un trapianto di pelle! Sarà questo l’inizio di un lungo calvario destinato a stravolgere per sempre la vita di Alexandra e dei suoi cari… Seguici su Instagram.