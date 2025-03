Un posto al sole a TORINO, accadrà qualcosa tra Niko e Manuela?

Sono sempre una festa le trasferte di Un posto al sole, che negli anni sono ormai diventate numerose (anche se non numerosissime): un piccolo “evento”, insomma, e talvolta un modo anche per far succedere qualcosa di particolare nelle trame. Sarà così anche stavolta?

Domanda lecita, visto che in questa settimana che si va a concludere la soap partenopea di Rai 3 ha svolto alcune delle sue riprese a Torino, ciò per realizzare scene che vedremo nelle puntate della seconda metà di aprile. Ovviamente la location piemontese servirà anche per mettere in risalto le note bellezze del capoluogo di regione, ma – visti gli attori che hanno girato in loco – qualche sospetto viene pure riguardo alle linee narrative che verranno proposte.

Della partita, infatti, hanno fatto parte gli attori Michelangelo Tommaso (Filippo), Miriam Candurro (Serena), Gina Amarante (Micaela e Manuela Cirillo) e Luca Turco (Niko Poggi). Da sottolineare soprattutto una dichiarazione rilasciata da Fabio Sabbioni, produttore creativo di Upas e regista della trasferta torinese:

“Un’importante linea narrativa romantica ci porterà qui a Torino, dove arriverà a compimento qualcosa che ci siamo trascinati a lungo. E ci sarà anche un momento di svolta nel rapporto tra le due gemelle Cirillo, cui dà volto e voce Gina Amarante” (fonte: TorinoCronaca.it).

Che Torino possa dunque rappresentare il ritorno dell'amore tra Niko e Manuela? In tanti ovviamente lo sperano, ma per saperlo dovremo aspettare il periodo di Pasqua, ovvero il momento in cui le scene in questione arriveranno sui nostri teleschermi. Staremo a vedere.