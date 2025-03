Un posto al sole: Marisa in ansia per Rossella, Otello risentito | Anticipazioni

La puntata del 7 marzo di Un posto al sole è quella, attesissima, nella quale un Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris) ormai in tilt spara colpendo Michele Saviani (Alberto Rossi), con quest’ultimo che finisce tra la vita e la morte. Al momento non è ancora dato sapere quando il giornalista si risveglierà dal coma (nel mezzo, vedremo anche una medium…), ma quel che è certo è che ci vorranno ancora diverse puntate prima che Fusco venga assicurato alla giustizia.

A indagare sul caso saranno l’ispettore Torre (Claudio Botosso) e l’agente Damiano Renda (Luigi Miele), che con il primario impazzito non avranno vita facile. In particolare, le anticipazioni indicano che “Damiano si troverà a gestire una situazione che richiederà tutto il suo sangue freddo“. Si metterà male per qualcuno?

Quel che è certo è che, superata la metà di marzo, un ultimo sguardo rancoroso di Fusco guasterà la giornata a Rossella (Giorgia Gianetiempo), che avrà un malessere. In generale, la giovane dottoressa continuerà a destare preoccupazione nei suoi cari; in particolare, nonna Marisa (Mita Medici) parlerà a Silvia delle sue paure sul difficile rapporto con il cibo di Rossella. Ciò almeno fino a quando non sarà la stessa Rossella a tranquillizzare Marisa, promettendole di affrontare di petto i suoi problemi.

Michele intanto continuerà a non svegliarsi e questo aumenterà la plateale agitazione di Otello (Lucio Allocca), che però stavolta troverà pane per i suoi denti: l'infermiera Jolanda (Patrizia Pozzi) gli rivolgerà una proverbiale ramanzina, che farà infuriare l'uomo. A farne le spese, neanche a dirlo, saranno i "poveri" Renato (Marzio Honorato) e Jimmy (Gennaro De Simone)…