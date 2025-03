Un posto al sole: Michele accenderà il computer, brutta scoperta! | Anticipazioni

Brutta scoperta in arrivo a inizio aprile a Un posto al sole: al momento Michele (Alberto Rossi) è più che mai alle prese con i suoi problemi di salute (nello specifico con i “postumi” di una sparatoria che lo ha messo fortemente a rischio). Ma tra non troppo tempo arriverà il momento in cui il giornalista sarà in condizione di riavere in mano il suo notebook…

Avrete sicuramente già capito cosa succederà: quando Saviani accenderà il personal computer, scoprirà che tutti i file con cui poteva far incriminare Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) sono “magicamente” spariti! Ovviamente il nostro protagonista intuirà in tempi brevi quello che potrebbe essere accaduto, convincendosi una volta di più di stare avendo a che fare con un personaggio davvero temibile. Ma cosa potrà fare per contrastarlo?

Spoiler Un posto al sole: Gennaro socio dei Cantieri? I dubbi di Roberto Ferri

In attesa di scoprirlo, Gennaro – credendo che il “pericolo-Saviani” sia ormai alle spalle e liberatosi anche dalla zavorra del padre troppo onesto – cercherà di riprendere la sua scalata. E, nel farlo, pare proprio che si interesserà anche ai Cantieri: la sua idea, che paleserà presto a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), sarà quella di… diventarne socio!

Ma come la prenderà Ferri? Il tycoon non farà proprio i salti di gioia, perché probabilmente inizierà anche lui ad avere il sentore di avere a che fare con un uomo dalla personalità discutibile. Sta di fatto però che, dato che la proposta di Gagliotti sarà sul piatto, Roberto ne parlerà a Marina (Nina Soldano). E, neanche a dirlo, quest'ultima non sarà per niente facile da convincere…